In Papas Firmenwagen: Raser (18) prallt in Köln gegen ausparkendes Auto und flüchtet

Köln – Ein junger Raser ist für einen schweren Verkehrsunfall in Köln verantwortlich, bei dem ein junger Mann (20) schwer verletzt wurde.

Einer Polizeimeldung zufolge raste der BMW X6 am späten Freitagabend über die Alfred-Schütte-Allee, als er in Höhe des Schüttewerks mit einem Ford KA zusammenstieß, der gegen 22.30 Uhr rückwärts ausgeparkt hatte.

Unbehelligt sollen der Raser sowie seine zwei Beifahrer zu Fuß geflüchtet sein, während sich Zeugen um den leicht verletzten Ford-Fahrer (21) und dessen schwer verletzten Beifahrer (20) gekümmert hatten.

Der SUV schien nicht mehr fahrbereit zu sein, nachdem er gegen ein weiteres geparktes Auto geschleudert worden war.

Einsatzkräfte rückten zu der Unfallstelle auf der rechten Rheinseite aus und versorgten die Verletzten. Währenddessen meldete sich der Eigentümer (41) des Geländewagens sowie sein 15-jähriger Sohn bei der Polizei. Der Teenager gab an, den Firmenwagen seines Vaters entwendet zu haben. Sein 18-jähriger Freund soll gefahren sein.

Ein Streifenteam traf den Tatverdächtigen, der eine Verletzung an der Stirn aufwies, im Laufe der Nacht an seiner Wohnanschrift an. Er machte bislang keine Angaben zum Tatvorwurf.