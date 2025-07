Joggerin läuft bei Rot über Gleise: Straßenbahn erfasst sie frontal

Köln - Bei einem Unfall in der Kölner Innenstadt hat eine Joggerin (32) am Donnerstag schwere Verletzungen erlitten.

Alles in Kürze

Die Straßenbahn der Linie 1 hatte die 32-Jährige frontal erfasst. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Wie ein Polizeisprecher berichtete, soll die 32-Jährige laut Zeugenaussagen am Abend gegen 18.30 Uhr in Höhe des Aachener Weihers trotz roter Ampel über die Gleise gelaufen sein, wobei sie frontal von einer KVB-Bahn der Linie 1 erfasst wurde, die in Richtung Weiden West unterwegs war.

Die Frau zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen am Kopf zu und wurde in eine Klinik gebracht.

Der 36-jährige Bahnfahrer erlitt zudem den Angaben zufolge einen Schock.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen.