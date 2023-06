16.06.2023 18:36 Schwerer Unfall in Köln: Biker prallt gegen Ampelmasten - Lebensgefährlich verletzt!

In Köln ist ein Motorradfahrer (39) bei einem Unfall in Köln-Deutz lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam in eine Klinik.

Von Laura Miemczyk

Köln - Schwerer Verkehrsunfall in Köln! Am Freitag ist ein Motorradfahrer (39) in Deutz gegen einen Ampelmasten gekracht. Die Polizei sicherte vor Ort die Unfallspuren. © Lars Jäger Wie die Beamten am Freitag erklärten, war der 39-Jährige laut Zeugenaussagen am Mittag von der Mindener Straße geradeaus auf die Opladener Straße gefahren. Aus bislang unklarer Ursache und ohne Fremdeinwirkung soll er dann in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad an den rechten Bordstein gestoßen sein, woraufhin der Mann anschließend gegen einen dortigen Ampelmasten prallte.

Der Biker erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um den 39-Jährigen und brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren.

Titelfoto: Lars Jäger