Erster Advent fällt ins Wasser: So ungemütlich wird das Wochenende in NRW

Essen - In Nordrhein-Westfalen zeigt sich das Wetter zum Start in das Wochenende überwiegend trüb.

Statt schneeweiß wird das Wochenende in NRW eher grau und trüb. © Roberto Pfeil/dpa

Im Tagesverlauf ist der Himmel nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise fällt Regen.

Die Temperaturen steigen auf maximal sechs bis zehn Grad, im Bergland auf drei bis fünf Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es stark bewölkt. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen acht und fünf Grad.

Am Samstag bleibt es in NRW wechselnd bis stark bewölkt, meist aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen laut DWD maximal sieben bis zwölf Grad, im höheren Bergland um die fünf Grad. In der Nacht zum Sonntag zieht aus Westen neuer Regen auf.

Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen acht und fünf Grad, im Bergland bei rund zwei Grad. Der Sonntag verläuft ebenfalls überwiegend grau. In vielen Landesteilen fällt Regen, teils über den Tag verteilt. Die Temperaturen steigen auf sieben bis zehn Grad.