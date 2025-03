Zeugensuche nach Hausexplosion: Lauter Knall reißt Anwohner aus dem Schlaf

Köln - Schon wieder eine Explosion in Köln : Diesmal war ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bilderstöckchen betroffen!

Anwohner der Straße "Am Bilderstöckchen" kontaktierten nach einem lauten Knall gegen 1.30 Uhr die Leitstelle der Polizei. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Morgen mitteilten, sind bei der Detonation in der Nacht zu Sonntag eine Scheibe und ein Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes beschädigt worden.

Glücklicherweise sei es nur zu einem geringen Sachschaden gekommen. Verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand.

Anwohner der Straße "Am Bilderstöckchen" kontaktierten gegen 1.30 Uhr die Leitstelle der Polizei mit dem Hinweis, dass es vor einem Haus einen lauten Knall gegeben haben soll.

Noch in der Nacht sicherten Kriminalpolizisten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.

Die Hintergründe zum aktuellen Geschehen sind bislang allerdings noch völlig unklar. Ob es Zusammenhänge zu anderen Explosionen gibt, die in jüngerer Vergangenheit in Köln für Angst und Schrecken gesorgt haben, wird derzeit noch überprüft.