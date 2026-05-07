Amokfahrt in Leipzig: War die Tat geplant? "Lange kein Auto mehr in eine Menschenmenge gefahren"

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Nach der Amokfahrt in Leipzig lassen neue Details erahnen, dass Jeffrey K.seine Tat geplant haben könnte.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Am Montag fuhr der 33-jährige Jeffrey K. mit seinem Auto in der Leipziger Innenstadt durch eine Menschenmenge und nahm damit zwei Personen das Leben. Neue Details lassen erahnen, dass der Amokfahrer seine Tat geplant haben könnte!

Am Montagnachmittag fuhr Jeffrey K. (33) mit einem Auto in der Grimmaischen Straße durch eine Menschenmenge.
Am Montagnachmittag fuhr Jeffrey K. (33) mit einem Auto in der Grimmaischen Straße durch eine Menschenmenge.  © Jan Woitas/dpa

Wie die "Zeit" am Donnerstagabend berichtet, soll K. sein Vorhaben bereits im April angekündigt haben - zumindest indirekt.

"Ist schon lange kein Auto mehr in eine Menschenmenge gefahren", soll K. in einer Nachricht an seine Frau geschrieben haben - noch vor seinem freiwilligen Aufenthalt in der Psychiatrie.

Ein Sprecher der Polizei habe auf Anfrage des Magazins bestätigt, dass eine solche Nachricht existiert. Man sei jedoch erst am "Abend des Tatgeschehens" darauf gestoßen.

Leipzig: Leipziger Amokfahrt: Jeffrey K. arbeitete bei Städtischen Altenpflegeheimen
Leipzig Leipziger Amokfahrt: Jeffrey K. arbeitete bei Städtischen Altenpflegeheimen

Auf TAG24-Anfrage wollte sich die Polizei am Abend dazu nicht äußern.

Jeffrey K. bei seiner Festnahme.
Jeffrey K. bei seiner Festnahme.  © privat
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Am 21. April kam Jeffrey K. in die Klinik nach Altscherbitz und verließ diese bereits am 29. April auf eigenen Wunsch wieder. Während seiner Zeit in psychiatrischer Betreuung habe kein Verdacht auf Eigen- oder Fremdgefährdung bestanden, hieß es.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa; privat

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