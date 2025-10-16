Bauarbeiten auf der Karlbrücke gehen voran: Neubau wird zum Teil geöffnet

Leipzig - Wer in Plagwitz die Weiße Elster an der Industriestraße passieren möchte, muss seit 2023 eine Alternative finden. Die Karlbrücke wird seitdem durch einen Neubau ersetzt . Ab Montag können Fußgänger die neue Brücke endlich nutzen.

Die neue Karlbrücke hat keine Pfeiler, um Hochwasser effektiver abzuleiten. Bilder vom Februar zeigten, wie sie zusammengesetzt wurde. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Stadt Leipzig am Donnerstagmorgen mitteilte, werden sie dann über den nördlichen Gehweg der neuen Brücke geführt und müssen nicht mehr die Behelfsbrücke nutzen.

Radfahrer müssen im Baustellenbereich noch schieben, da das freigegebene Brückenteil nicht breit genug ist. Der Kfz-Verkehr muss sich hingegen weiter gedulden.

Die Karlbrücke in der Industriestraße zwischen Schleußig und Plagwitz wird seit April 2023 durch einen Neubau ersetzt. Die alte Brücke, die um 1900 erbaut wurde, befand sich in einem kritischen Zustand.

Eigentlich sollte die neue Brücke, ein pfeilerloser zweiteiliger Stahlbogen, schon im September 2025 fertig sein. Durch Verzögerungen in der Herstellung der Bogen und Lieferengpässe wird der Neubau aber erst voraussichtlich im Februar 2026 öffnen.