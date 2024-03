Baustellen-Knoten im Leipziger Osten wandert, Ende des Großprojekts in der Waldstraße in Sicht

Leipzig - Bereits seit Anfang März laufen umfangreiche Bauarbeiten im Bereich der Dresdner Straße im Leipziger Osten. Die Baustelle wird nun ein Stück weiter in Richtung Innenstadt verschoben - Umleitungen und Verkehrseinschränkungen sind vorprogrammiert. Im Waldstraßenviertel stehen die Bauarbeiten indes kurz vor dem Abschluss.

In der Dresdner Straße wird seit Anfang März gewerkelt. Die Baustelle rückt nun ein Stück weiter in Richtung Innenstadt. (Symbolbild) © 123rf/takoiodinigor

Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe am Mittwoch mitteilen, werden die Instandsetzungsmaßnahmen an den Gleisen in der Dresdner Straße vom Bereich der Überfahrt Gerichtsweg zwischen Rabensteinplatz und dem Augustusplatz verschoben.

Ab dem 2. April werden deshalb die Straßenbahnlinien 4 und 7 nach der Haltestelle Hauptbahnhof über den Friedrich-List-Platz nach Reudnitz umgeleitet. Die Linien 12 und 15 fahren statt über den Augustusplatz über die Haltestellen Hauptpost und den Grimmaischen Steinweg.

Zwischen dem 27. April und dem 11. Mai müssen sich außerdem Autofahrer auf Umleitungen einstellen.

So ist die Dresdner Straße zwischen der Salomonstraße und der Langen Straße in diesem Zeitraum voll gesperrt, der Verkehr wird stadteinwärts über den Gerichtsweg, den Täubchenweg zum Johannisplatz und stadtauswärts über die Prager Straße, den Gerichtsweg und die Dresdner Straße umgeleitet.

Auch über den Augustusplatz führt kein Weg, der Verkehr wird über den Ring geführt.