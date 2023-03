Breiterer Gehweg, neuer Belag, Barrierefreiheit: Kreuzung in Stötteritz wird umgebaut

Leipzig - Für die Kreuzung Gletschersteinstraße/Naunhofer Straße in Leipzig -Stötteritz sind ab August großflächige Änderungen vorgesehen.

Die Kreuzung Gletschersteinstraße/Naunhofer Straße wird für mehrere Tausend Euro umgestaltet. © Anke Brod

Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen die Bauarbeiten an der Kreuzung vor allem für mehr Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler der dortigen Franz-Mehring-Grundschule sorgen. Auch die Barrierefreiheit soll gefördert werden.

"So wird beidseitig der Gehweg verbreitert, damit Fußgänger sicherer zwischen beiden Straßenseiten queren können", hieß es am Dienstag in der Mitteilung.

Neben Erneuerungen am Straßenbelag und der Beleuchtung sollen auch die Leitungen im Gebiet optimiert werden.

Das Vorhaben wird mit 364.000 Euro von der Stadt bezuschusst.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen ist zudem einiges zu beachten: "Weil der Gregoryplatz denkmalgeschützt ist, orientiert sich die Gestaltung der sogenannten Gehwegaufweitung am Bestand, wird also unter anderem mit Mosaiksteinpflaster befestigt."