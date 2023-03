Für mehr Sicherheit in Leipzig: Zwischen Baalsdorf und Holzhausen entsteht neuer Geh- und Radweg

Leipzig - Ab sofort wird an einem Geh- und Radweg zwischen den Leipziger Ortsteilen Holzhausen und Baalsdorf gearbeitet.

So ist das Pflanzen von insgesamt 91 Bäumen für den Herbst geplant, daneben wird dann begleitendes Straßengrün gesetzt.

Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, soll der neue Weg nicht nur praktisch und sicher, sondern auch ästhetisch ansprechend gestaltet werden.

"Der Neubau erfolgt in mehreren Abschnitten mit unterschiedlichen Verkehrsführungen", hieß es in der Mitteilung. Mit Beginn der zweiten Bauphase ab dem 3. April kann die Baalsdorfer Straße nur von Holzhausen kommend befahren werden, die Gegenspur und damit auch die Bushaltestelle Mölkau Süd ist voll gesperrt.

Ab der dritten Bauphase kann der Verkehr in der Baalsdorfer Straße dann wieder mithilfe einer temporären Ampel wechselnd in beiden Richtungen an der neuen Mittelinsel vorbeigeführt werden.

Die rund 1,3 Millionen Euro teuren Arbeiten im ersten Teilstück sollen im Sommer 2023 abgeschlossen sein, danach folgt der Ausbau innerhalb der Ortschaft Baalsdorf.