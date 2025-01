Gleise in üblem Zustand: Neue Baustelle ab Montag - Änderungen für ÖPNV-Nutzer

Leipzig - Neues Jahr, neue Baustellen : Ab Montag wird es im Südosten von Leipzig für einige Wochen Einschränkungen im Straßenbahnverkehr geben. Grund sind Instandhaltungsarbeiten an den Gleisen.

Die Stötteritzer Straße wird ab Montag für rund drei Wochen teilweise gesperrt sein. © Christian Grube

Gebaut wird laut den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) im Stadtteil Stötteritz in der Stötteritzer Straße sowie an der Gleiskurve Papiermühlstraße/Breslauer Straße.

Die Arbeiten beginnen bereits am morgigen Montag und sollen, wenn alles nach Plan läuft, in knapp drei Wochen am 31. Januar abgeschlossen sein.

Vor allem Nutzer des ÖPNV müssen daher mit Einschränkungen rechnen. So verkehrt die Tramlinie 4 ab Riebeck-/Stötteritzer Straße mit Umleitung zur Ersatzendstelle Naunhofer Straße.

Zusätzlich wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Riebeck-/Stötteritzer Straße und der eigentlich Endhaltestelle Stötteritz im Einsatz sein. Dieser bedient die Breslauer Straße ersatzweise in der Schönbachstraße, in Richtung Innenstadt außerdem die Haltestellen Altes Messegelände (Nachtlinie N8) und Technisches Rathaus (Bus 70).

Alternativ könnt Ihr zwischen Alte Messe und Stötteritz auch die Buslinie 74 nutzen.