Kann das Baustellen-Chaos in Leipzig entzerrt werden? Stadt: "Wir haben das im Griff!"

Leipzig - Die zahlreichen Baustellen in Leipzig treiben jeden Autofahrer in den Wahnsinn: Damit soll nun Schluss sein, zumindest, wenn es nach einem Antrag der Freibeuter im Stadtrat geht. Demnach sollen festgelegte Indikatoren bereits lange im Vorfeld vor möglichen Baustellen-Hotspots warnen und die Bürger entlasten.

Nicht nur Freibeuter Sven Morlok (61) hat die Baustellen in der Messestadt satt. © Livestream Stadt Leipzig

Die Stadt Leipzig möchte in den kommenden Jahren klimaneutral werden - Umbauarbeiten im Zuge der Verkehrswende, der Umstellung der Wärmeversorgung und Kanalnetzarbeiten sorgen deshalb derzeit für zahlreiche Baustellen in der Messestadt.

So kommt es beispielsweise aktuell wegen Kanalsanierungsarbeiten an Wundtstraße und Bauarbeiten auf der Landsberger Straße zu Verkehrseinschränkungen.

"Die Hälfte der Stadt muss umgegraben werden, um die Klimaneutralität zu erreichen. Wir sehen schon heute, wie sehr der Verkehr belastet ist, wie soll das erst in 15 Jahren aussehen? Dann sind nicht nur Autos, sondern auch Busse, Bahnen und der Wirtschaftsverkehr beeinträchtigt", malte Freibeuter-Stadtrat Sven Morlok (61) ein düsteres Szenario in der Ratssitzung am Mittwoch aus.

Aus Sicht seiner Fraktion soll die Stadt Indikatoren festlegen, die bestimmen, wie viele Baustellentage und Baustellenkilometer es pro Jahr maximal geben soll. Wenn diese Grenzen überschritten werden, müssten entsprechende Bauarbeiten verschoben werden.