Kleine und große Baustellen: Diese neuen Sperrungen kommen auf Leipzig zu

Leipzig - Das Wetter wird kälter und ungemütlicher - das hält Leipzigs Bauarbeiter aber natürlich nicht davon ab, weiter auf den Straßen der Messestadt am Werk zu sein. Hier gibt's einen Überblick der neuen Baustellen in dieser Woche:

In der kommenden Woche wird auf Leipzigs Straßen auf neuen Baustellen gearbeitet. (Symbolbild) © 123rf/bilanol

Besonders im Bereich der Zweinaundorfer Straße/Gottschalkstraße müssen sich die Verkehrsteilnehmer in den kommenden Wochen auf einige Einschränkungen gefasst machen.

Im Zeitraum zwischen dem 23. Oktober und 31. Dezember wird dort nämlich an den Abwasserleitungen gewerkelt, sodass eine Vollsperrung nötig ist.

Der Autoverkehr in beide Richtungen wird dann über die Obernaundorfer Straße - Albrechtshainer Straße umgeleitet, der Lkw-Verkehr hingegen über die Sommerfelder Straße - Engelsdorfer Straße - Baalsdorfer Straße.

In der Mockauer Straße/Volbedingstraße wird zwischen dem 23. Oktober und 8. Dezember an den Gleisen gebaut, sodass der Bereich auch hier voll gesperrt werden muss. In stadtauswärtiger Richtung wird die Fahrbahn reduziert, bei der Abwicklung der Rechtsabbieger hilft eine temporäre Ampel.