Leipziger Großbaustelle verzögert sich: Warum es bald trotzdem zur Vollsperrung kommt

Es gibt einige Planänderungen im Vorhaben rund um die Pfaffendorfer Straße.

Im Herbst hatte die Stadt bekannt gegeben, die Pfaffendorfer Straße zwischen der Haltestelle Lortzingstraße und Nordplatz komplett erneuern lassen zu wollen. Das betrifft nicht nur die Fahrbahn und Gehwege, sondern auch die Gleise, Leitungen, Ampeln und Beleuchtungen.

Eigentlich war die Baumaßnahme für den Zeitraum zwischen dem 7. April 2025 bis zum 17. April 2026 geplant gewesen, nun allerdings das Update der Leipziger Gruppe: "Nach einer europaweiten Ausschreibung und unwirtschaftlichen Angeboten" müssen die Arbeiten verschoben werden. Das sei gemeinsam mit den Bauherren, den Wasserwerken und der Stadtverwaltung beschlossen worden.

Der neue Baubeginn wurde bisher noch nicht terminiert.

An dem Plan an sich will man aber offensichtlich weiter festhalten, wie eine Bekanntmachung der Leipziger Gruppe erahnen lässt: Demnach soll der "grundhafte Ausbau" der Pfaffendorfer Straße bereits ab dem 24. Februar mit Gleisinstandsetzungen am Nordplatz vorbereitet werden.