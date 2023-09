Leipziger Hauptverkehrs-Straße wegen Gleisbauarbeiten noch bis Oktober dicht

Die Arbeiten auf der Delitzscher Straße laufen planmäßig. © EHL Media

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) erneuern auf der Hauptverkehrstrasse in Eutritzsch seit Juli und noch bis Oktober 2023 Gleise und Weichen sowie Fahrleitungen und Bahnstromanlagen.

Außerdem werden die Blindenleitsysteme an den Haltestellen und an den Überwegen sowie Geländerfelder an den Haltestellen ergänzt.

Im Zuge dieses Bauvorhabens erneuern auch die Leipziger Wasserwerke die Abwasserleitungen punktuell.

Laut Verkehrs- und Tiefbauamt sollen die Arbeiten noch bis zum 13. Oktober laufen.

Derzeit werden neue Schienen zwischen der Schiebestraße und Wittenberger Straße verlegt. Der Bereich ist für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Wittenberger Straße/Theresienstraße.

Die LVB leiten ihre Tram-Linie 16 zwischen den Haltestellen Wilhelm-Liebknecht-Platz und Eutritzsch Zentrum über die Berliner Straße und Wittenberger Straße um. Der Halt Wilhelminenstraße entfällt dabei ersatzlos.