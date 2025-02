Rohrschaden im Leipziger Osten: Hier kommen Autos vorerst nicht mehr durch

Die Riebeckstraße ist zwischen der Kröbelstraße und der Witzgallstraße in Richtung Prager Straße für Autos und Busse dicht. © Nico Schimmelpfennig

Durch die Reparatur des Trinkwasserhauptrohrs kommt es auf dem Abschnitt zwischen der Kröbelstraße und der Witzgallstraße in Richtung Prager Straße zu der Sperrung, teilten die Leipziger Wasserwerke am Dienstag mit.

Demnach bleibt die Fahrbahn der Gegenrichtung aber offen.

Die bereits begonnenen Arbeiten sollen voraussichtlich zwei Wochen lang dauern - da ist bei Autofahrern also vorerst Geduld gefragt. Die Empfehlung der Wasserwerke: Den Bereich weiträumig umfahren.

Auch für Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs komme es zu Einschränkungen.

So hieß es dazu: "Die Buslinie 70 fährt ab der Ersatzhaltestelle Riebeck-/Oststraße (in der Oststraße Nr. 62) über Oststraße, Holsteinstraße und Stötteritzer Straße zur Ersatzhaltestelle Riebeck-/Stötteritzer Straße in der Riebeckstraße. Die Haltestelle Riebeck-/Oststraße wird ersatzweise in der Oststraße bedient."