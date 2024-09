26.09.2024 10:03 Schilder-Chaos im Leipziger Osten! Was ist hier los?

Wer in den vergangenen Tagen in Reudnitz unterwegs war, dürfte sich wohl versehentlich in einem Dschungel aus Schildern wiedergefunden haben.

Von Annika Rank

Leipzig - Wer in den vergangenen Tagen im Leipziger Stadtteil Reudnitz unterwegs war, dürfte sich wohl versehentlich in einem Dschungel aus Schildern wiedergefunden haben. In der Albert-Schweitzer-Straße wurden Dutzende Halteverbotsschilder aufgestellt. © Christian Grube Die Gehsteige der Albert-Schweitzer-Straße sind momentan gesäumt von Dutzenden Halteverbotsschildern. Allein auf der rechten Fahrbahnseite wurden zwölf Verkehrszeichen mit etwa zwei Autolängen Abstand voneinander aufgestellt. Wie TAG24 von der Stadtverwaltung erfuhr, stecken hinter der Maßnahme wohl Bauarbeiten am Abwassernetz, weshalb die Straße tagsüber zwischen 7 und 16 Uhr freigehalten werden muss. Leipzig Baustellen "Nicht mit der Carolabrücke vergleichbar": Leipziger Hauptstraße bald für ein Jahr dicht Am morgigen Freitag soll das Vorhaben abgeschlossen werden, so die Stadt. Am morgigen Freitag soll der Spuk vorbei sein. © Christian Grube Vor allem die Anwohner der Albert-Schweitzer-Straße werden wohl drei Kreuze machen, wenn die Bauarbeiten beendet und die Parkplätze am Straßenrand wieder rund um die Uhr verfügbar sind.

Titelfoto: Christian Grube