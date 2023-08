Sperrungen in Leipzig: Auch am Ende der Sommerferien stehen die Baugeräte nicht still

Leipzig - Auch in den Sommerferien wird auf Leipzigs Straßen gebaut, was das Zeug hält. Hier gibt es einen Überblick über alle großen und kleinen Baustellen , die am morgigen Montag starten:

Auch in den kommenden Tagen wird in Leipzig gebaut. © 123rf/bilanol

Weil im Bereich Brückenstraße/Ziegeleiweg (S 46) am Asphalt gebaut wird, muss die Straße bis zum 1. September halbseitig gesperrt werden.

In dieser Zeit soll der Verkehr mit einer Wechsel-Ampel an der Baustelle vorbeigeführt werden.

Auch in der Katharinenstraße in der Innenstadt wird der Boden ausgebessert, was ab 12 Uhr mittags eine Vollsperrung bis einschließlich Mittwoch nach sich zieht. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss dann die Umleitung über die Reichsstraße und das Böttchergäßchen in Anspruch nehmen.

Während der Sommerferien müssen zudem die Fernwärme-Leitungen in der Gießerstraße neu verlegt werden. Auf Höhe der Hausnummer 14 wird der Bereich deshalb bis zur Industriestraße halbseitig gesperrt. Bis zum 25. August erfolgt die dazugehörige Umleitung über die Naumburger Straße/Engertstraße/Karl-Heine-Straße.

Und auch an der Ecke zur Creuzigerstraße 5-7 müssen an der Gießerstraße die Leitungen ausgetauscht werden. Das zieht eine Vollsperrung des Bereichs bis zum 8. September nach sich. Der Verkehr in Richtung Süden wird über die Antonienstraße/ Dieskaustraße umgeleitet, in Richtung Norden über die Dieskaustraße/Zschochersche Straße/Limburgerstraße.