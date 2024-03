Umleitung und Sperrung ade! Rohrbruch-Schäden in Kurt-Eisner-Straße endlich behoben

Die Ecke Kurt-Eisner-Straße/Karli ist ab Freitagabend endlich wieder frei. © Nico Zeißler

Neben der Reparatur des Rohrschadens und der sehr aufwendigen Wiederherstellung des beschädigten Umfelds mussten auch die technischen Anlagen gecheckt werden.



Wie die Leipziger Wasserwerke am Donnerstag mitteilten, befinden sich die Arbeiten an der Kreuzung in den allerletzten Zügen: So kann der Abschnitt zwischen der Karli und der Bernhard-Göring-Straße am morgigen Freitag um 17 Uhr wieder freigegeben werden.

Dann gilt nicht nur für Auto- und Radfahrer, sondern auch für die bisher umständlich umgeleiteten Busse wieder freie Fahrt voraus.

Bei der Beschädigung der Trinkwasserleitung im Januar war es aufgrund der niedrigen Temperaturen zu einer großflächigen Vereisung sowie Unterspülung der Straße gekommen.

Erst nachdem es in Leipzig wärmer geworden war, konnten die Wiederherstellungsarbeiten aufgenommen werden: "Asphalt kann erst ab beständigen Temperaturen über 5 Grad verbaut werden", so die Wasserwerke.