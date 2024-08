10.000 Euro Schaden: Brandanschlag auf Autos von Leipziger AfD-Politiker!

Die Leipziger AfD-Fraktion forderte unterdessen eine schnelle Aufklärung der Brandattacke und sicherten den Behörden ihre volle Unterstützung zu. "Einmal mehr müssen wir uns fragen, wann Oberbürgermeister Jung endlich den Kampf gegen den linken Terror in Leipzig aufnehmen will", wurde in einer Pressemitteilung der rechtsextremen Partei außerdem Kritik gegen Leipzigs Spitze laut.

Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Landeskriminalamt mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 1.15 Uhr vor einem Einfamilienhaus in der Mitschurinstraße.

Im Rahmen der Ermittlungen hoffen die Behörden auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.15 Uhr verdächtige Personen/Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Wer hat sonstige relevante Beobachtungen in dem Bereich gemacht? Wer hat in den sozialen Medien eventuell etwas Verdächtiges gelesen?

Hinweise nimmt die Kripo Leipzig unter der Nummer 034196646666 entgegen.