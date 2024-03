40-Jähriger bei blutigem Streit in mit Messer an Hals verletzt

Leipzig - Am Donnerstagmorgen mussten die Einsatzkräfte der Polizei in den Hainveilchenweg in Leipzig-Paunsdorf ausrücken: Dort war ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.

Der 40-Jährige musste mit schweren Halsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Den Angaben der Leipziger Polizeidirektion ging der Notruf am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr in der Behörde ein: Nach einem Streit zwischen zwei Männern im Alter von 40 und 45 Jahren musste der jüngere Kontrahent mit schweren Verletzungen am Hals in die Notaufnahme gebracht werden.

"Während der gewaltvollen Auseinandersetzung soll auch ein Messer eine Rolle gespielt haben", teilte Polizeisprecher Chris Graupner mit.

Kriminaltechniker untersuchten den Tatort im Hainveilchenweg. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

"Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht", so Graupner.