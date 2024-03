81-Jähriger fährt Fußgängerin im Pösna Park an - und soll sie dann auch noch geschlagen haben

Die Polizei ermittelt zu einer Körperverletzung in Großpösna (Landkreis Leipzig). (Archivbild) © Holger Baumgärtner

Wie die Leipziger Polizeidirektion erst am heutigen Montag mitteilte, kam es am 18. Dezember gegen 14.20 Uhr in der Sepp-Verscht-Straße zunächst zu dem Unfall - und dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann die Frau mit seinem VW touchiert und dadurch leicht verletzt.

"Als sie den Fahrer auf den Unfall aufmerksam machen wollte, soll dieser aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein und die Fußgängerin angeschrien haben", hieß es weiter.

Daraufhin soll der Senior der 46-Jährigen zu nahe gekommen sein, woraufhin sie ihn weggestoßen und er sie wiederum geschlagen haben soll.

Danach habe sich der Mann ins Auto gesetzt und sei weggefahren.