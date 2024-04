Alarmanlage auf Alter Messe geht los: Leipziger Polizei fasst Serien-Einbrecher!

Ganz in der Nähe konnten sie schließlich einen 45-jährigen Deutschen stellen, der sich in einem Gebüsch versteckt gehalten habe.

Zum Verhängnis wurde dem Mann am frühen Montagmorgen gegen 4.10 Uhr die Alarmanlage eines Geschäfts auf der Alten Messe, wie Polizeisprecherin Sandra Freitag am Dienstag berichtete. Dort war eine Tür aufgehebelt worden.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 45-Jährige auch für andere Einbrüche verantwortlich sein soll, darunter in einem Restaurant am Brühl in der Innenstadt im vergangenen September.

"Weiterhin besteht der dringende Tatverdacht, dass er zwei Einbrüche in Firmen- und Behördenräume in der Rohrteichstraße sowie einen Einbruch in ein Autohaus begangen hat", hieß es am Dienstag weiter. Bei Taten im November und im Februar wurden mehrere E-Bikes geklaut.

Ein Richter erließ am Montag Haftbefehl, der Beschuldigte befindet sich jetzt in einer JVA.

Die Ermittlungen dauern weiter an – möglicherweise kommt der polizeibekannte Mann noch für weitere Straftaten in Betracht.