29.09.2024 17:16 An Hauswänden und im Stadtpark: Mehrere Hakenkreuze in Sachsen aufgetaucht

Sowohl in Leipzig als auch in Nordsachsen tauchten am Wochenende großflächige Hakenkreuz-Schmierereien auf.

Von Janina Papst

Leipzig/Eilenburg - Sowohl in Leipzig als auch in Nordsachsen tauchten am Wochenende großflächige Hakenkreuz-Schmierereien auf. Die Polizei ermittelt zu mehreren gesprühten Hakenkreuzen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Nach Angaben der Polizei spielte sich der erste Vorfall am Samstagvormittag im Eilenburger Stadtpark ab. Dort waren zwei jeweils 80 mal 80 Zentimeter große, schwarze Hakenkreuze auf den Betonboden einer Brücke gesprüht worden. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf, danach wurden die Symbole unkenntlich gemacht. In der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr wurde die Polizei dann über ein 90 mal 85 Zentimeter großes, weißes Hakenkreuz im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld informiert. Die Übeltäter hatten es an eine Hauswand in der Dresdner Straße geschmiert. Die Polizeidirektion ermittelt nun in beiden Fällen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

