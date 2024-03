Auch ein Kind dabei: Brutale Teenie-Räuber im Leipziger Westen unterwegs

Leipzig - Am Donnerstag sorgte eine Teenie-Gang im Leipziger Stadtteil Grünau-Mitte für einen Polizeieinsatz .

Er befindet sich nun wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in einem Jugendgefängnis.

Glücklicherweise konnte die Polizei die vier schnell schnappen und vorläufig festnehmen. Drei von ihnen sind nun wieder auf freiem Fuß, lediglich gegen einen der Jugendlichen wurde ein Haftbefehl erlassen, so Lübcke.

Nachdem sie ihm schließlich das Essen entreißen konnten, machten sie sich aus dem Staub. Schon zuvor war die Gruppe in der Gegend aufgefallen, weil sie mit ihren Softair-Waffen aufeinander geschossen hatten.

Der oben beschriebene Überfall war aber wohl nicht das einzige Vergehen der Gruppe: So wird den Teenagern außerdem vorgeworfen, am 16. März einen anderen Jugendlichen durch Schläge verletzt und dann ausgeraubt zu haben. Auch die Wertgegenstände von dessen Begleiter rissen sie an sich.

Bei den andauernden Ermittlungen wird die Kripo von der Staatsanwaltschaft unterstützt.