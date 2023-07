Brandanschlag auf Burschenschaft in Leipzig: LKA ermittelt

Bei den Ermittlungen ist die Behörde aus Hinweise auf der Bevölkerung angewiesen.

Von Anna Gumbert

Leipzig - In der Nacht zum vergangenen Freitag hat es im Norden von Leipzig einen Anschlag auf das Verbindungshaus einer Burschenschaft gegeben. Die Täter nahmen dabei in Kauf, dass in die Bewohner des Hauses in Lebensgefahr gerieten!

Der Tatort rund um das Verbindungshaus wurde eingehend untersucht. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Freitag, mutmaßlich zwischen 1.30 und 05.38 Uhr, in Höhe der Georg-Schumann-Straße 38. "Nach den bisherigen Ermittlungen wurde mutmaßlich ein Brandsatz in ein Mehrfamilienhaus in Leipzig-Gohlis geworfen. Das mit der Umsetzung des Brandsatzes entstandene Feuer zerstörte verschiedene im Erdgeschoss des Gebäudes abgestellte Gegenstände", berichtete das LKA. Das Feuer erlosch glücklicherweise nach einiger Zeit von selbst, ohne dass die Flammen auf weitere Gebäudeteile, wie das aus Holz bestehende Treppenhaus, übergriffen. Von den Bewohnern des Hauses wurde das Feuer zunächst nicht bemerkt. Leipzig Crime 19-Jähriger in der Nacht von zwei Jugendlichen ausgeraubt An der Außenwand des Hauses wurde außerdem ein Graffiti geschmiert, welches sich gegen Menschen mit rechter Gesinnung richtet. Auch ein neben dem angegriffenen Haus geparktes Auto wurde beschädigt, dieses gehörte einem der Mitglieder besagter Burschenschaft. Der gesamte Sachschaden konnte bisher noch nicht beziffert werden.

LKA bittet nach Brandanschlag um Hinweise aus der Bevölkerung