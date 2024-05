21.05.2024 11:29 Diebe brechen über Fenster in Leipziger Tauchschule ein

Nach dem Einbruch in eine Tauchschule am Kulkwitzer See ermittelt die Polizei wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von Anna Gumbert

Leipzig - In der Nacht zum Pfingstmontag haben sich Langfinger Zutritt zu einer Tauchschule in Leipzig verschafft und dort die Kasse geplündert. Am Tatort wurden umfangreich Spuren gesichert. © Christian Grube Der Einbruch muss sich den Angaben der Leipziger Polizeidirektion zwischen Sonntagabend um 18 Uhr und Montagmorgen und 10 Uhr ereignet haben. Ins Innere der Schule gelangten die Diebe durch das Aufbrechen eines der Fenster.



"Aus einer Geldkassette wurde nachfolgend Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde mit etwa 1000 Euro beziffert", so eine Mitteilung der Polizei. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Diebe gelangten über ein Fenster ins Innere der Tauchschule. © Christian Grube Ermittelt wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Titelfoto: Christian Grube