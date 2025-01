Dumme Aktion: Einbrecher verscherbelt Diebesgut online und wird erwischt

Die Polizei schnappte einen 28-jährigen Einbrecher. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Berit Wünscher drang der 28-Jährige mit seinen Komplizen in der Nacht auf den 6. Januar in ein Einfamilienhaus in der Leinestraße ein. Während er sich im Gebäude zu schaffen machte, schliefen die Bewohner nichts ahnend im Obergeschoss.

Die Diebe stahlen neben einem Fahrrad mehrere Schlüssel und Handtaschen mitsamt Inhalt, sodass der Wert der gestohlenen Gegenstände schätzungsweise 4000 Euro übersteigt.

Vermutlich wäre der 28-Jährige wohl mit seiner Tat davongekommen - wenn er nicht bereits kurz darauf sein Diebesgut online zum Verkauf angeboten hätte.

So kam ihm die Polizei innerhalb kurzer Zeit auf die Schliche und ein Großteil der gestohlenen Objekte konnte wiederbeschafft werden.