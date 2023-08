"Ehemaliger Kollege" bittet Senior um Bargeld - dann folgt der Schock

Leipzig - In der vergangenen Woche wurde ein Seniorenpaar im Leipziger Stadtteil Gohlis von einem Betrüger übers Ohr gehauen.

Ein Betrüger luchste einem Leipziger Ehepaar eine dreistellige Bargeldsumme ab. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Nach Angaben von Polizeisprecher Chris Graupner war ein 82-Jähriger am Mittwochnachmittag auf dem Heimweg vom Einkaufen, als er gegen 13 Uhr vor seiner Wohnung in der Bothestraße von einem Mann angesprochen wurde.

"Er gab an, ein ehemaliger Arbeitskollege zu sein, und begleitete den Rentner in seine Wohnung", so Graupner über den weiteren Tatverlauf.

Dort überreichte er dem Senior und dessen Ehefrau augenscheinlich hochwertige Lederjacken, eine Armbanduhr und eine Handtasche - angeblich als Geschenk.

Kurz darauf bat er das Ehepaar um Bargeld, um zurück in die Schweiz reisen zu können. Nachdem ihm mehrere Hundert Euro überreicht worden waren, verließ er die Wohnung.

Es dauerte nicht lange, bis den Senioren schließlich klar wurde, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen waren. Doch bis die Polizei alarmiert wurde, war der Täter schon über alle Berge.