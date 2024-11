Einbrecher stürzt bei Tat und verletzt sich schwer: Polizei ruft für ihn den Krankenwagen

Leipzig - Bei seinem Einbruch in ein Firmengelände in Leipzig-Ost hat sich ein 35-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Glücklicherweise war die Polizei sofort zur Stelle.

Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine nahe Klinik. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Den Angaben der Leipziger Polizeidirektion nach war der Ungar am Samstagabend gegen 21.40 Uhr über ein Baugerüst und durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Firmengebäude in der Lagerhofstraße eingestiegen.

Beim Versuch, durch eine Bürotür weiter ins Innere zu gelangen, stürzte der 35-Jährige eine Treppe hinunter und verletzte sich schwer.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, als der Einbrecher durch die Zugangstür nach draußen humpelte. Die Beamten nahmen den Mann fest und ließen ihn vom Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus bringen.