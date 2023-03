Einbruch bei Michael Fischer-Art in Borna

Borna - Der Leipziger Künstler Michael Fischer-Art (54) ist am Wochenende Opfer eines Einbruchs geworden.

In das Atelier und das Wohnhaus des Künstlers Michael Fischer-Art (54) wurde am Wochenende eingebrochen. (Archivbild) © Eric Münch

Wie die Polizei am Montag mitteilte, entfernten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr ein Zaunfeld, um auf das betroffene Grundstück in Borna (Landkreis Leipzig) zu kommen.



Anschließend seien die Täter durch eine von ihnen aufgehebelte Hintertür in das Atelier und das damit verbundene Wohnhaus gelangt.

Michael Fischer-Art berichtete auf TAG24-Anfrage, dass neun Bilder und einige Matchbox-Autos gestohlen wurden. Davon besitze er eine große Sammlung.

Er selbst habe zum Zeitpunkt der Tat auf einer anderen Etage geschlafen und nichts gehört.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizei noch unklar.