Einbruch bei Nova Eventis: Diebe lassen gefüllte Glasvitrinen mitgehen

Günthersdorf - Diebe im Saalekreis hatten es in der Nacht auf Freitag auf jede Menge Tabak abgesehen.

Die Diebe stahlen unter anderem Glasvitrinen aus dem Nova Eventis. (Archivbild) © Waltraud Grubitzsch/dpa

Wie Polizeisprecher Silvio Böhler mitteilte, brachen die Täter in der Nacht in das Einkaufszentrum Nova Eventis in Günthersdorf ein.

Dort hatten sie es vor allem auf Tabak abgesehen. Anstatt allerdings die einzelnen Päckchen zu stehlen, griffen sie sich einfach zwei gefüllte Glasvitrinen und machten sich mit denen aus dem Staub. Jede Vitrine wog 10 Kilo.

Zudem ließen sie noch weitere Ausstellungsstücke aus dem Einkaufszentrum mitgehen. Insgesamt erbeuteten sie damit Waren im Wert von 250 Euro.