Einbruchsserie in Leipziger Norden: Einfamilienhäuser im Visier

Leipzig - Gleich auf mehrere Einfamilienhäuser im Norden Leipzigs hatten es Einbrecher am Mittwochabend abgesehen.

Mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro wurde das Haus wieder verlassen. Zurück bleibt darüber hinaus ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

So verschafften sich die Täter zwischen 17.45 und 20 Uhr Zugang zu einem Haus im Brunnenweg, indem sie ein rückseitiges Fenster aufhebelten.

Das dritte und letzte Objekt der Begierde befand sich in der Straße Finkengrund in Wiederitzsch. Zwischen 16 und 20 Uhr verschafften sich die Täter über die Terrassentür Zugang zu dem Haus und verließen es mit "Schmuck, eine[r] Bronze-Skulptur und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro", so Sader weiter.

Die Polizei sicherte in allen Fällen Spuren und leitete die Ermittlungen wegen eines Einbruchsdiebstahls ein.