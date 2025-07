Einsatz im Leipziger Süden: Steine auf Amtsgericht geworfen

Die Scheibe der Eingangstür des Amtsgerichts wurde zerstört. © Christian Grube

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Nachfrage sagte, sind die Beamten seit etwa 7.50 Uhr vor Ort. Demnach schmissen derzeit noch Unbekannte die Steine auf das Gebäude in der Bernhard-Göring-Straße.

Laut TAG24-Informationen vom Tatort wurde unter anderem eine Scheibe zerstört, zudem ist schwarze Farbe an der Fassade zu sehen.

Parallel tauchte in der Nacht zu Montag auch ein anonymer Text mit dem Titel "Amtsgericht Leipzig mit Bitumen und Buttersäure angegriffen - Maja muss zurück!" auf der Plattform Indymedia auf.

"Nicht nur, dass hier am Amtsgericht täglich Armut bestraft und Rassismus ausgelebt wird, ihre Kolleg*innen in Berlin haben auch unser*e Genoss*in Maja zur Entführung nach Ungarn freigegeben. Dafür werden wir euch nicht in Ruhe lassen bis Maja endlich wieder in Deutschland ist", heißt es darin.