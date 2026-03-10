Eisenbahnstraße: Beamter wird von flüchtendem Mercedes mitgeschleift und schießt
Leipzig - Die Polizei ist seit Dienstagmittag auf der Eisenbahnstraße in Leipzig im Einsatz. Zuvor wollte ein Autofahrer einer Kontrolle entgehen. Ein Beamter wurde dabei von dem flüchtenden Wagen mitgeschleift und schoss.
Der 41-jährige Verkehrspolizist habe gegen 12.15 Uhr einen Mercedes wegen eines Verstoßes kontrollieren wollen, als das Unglück seinen Lauf nahm, berichtete Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage.
Der unbekannte Fahrer trat jedoch aufs Gaspedal und flüchtete. Dabei wurde der Beamte von dem Fahrzeug mitgeschleift.
"Zudem kam es den ersten Erkenntnissen nach zu einer Schussabgabe aus der Dienstwaffe des Polizisten", so Peters. Die genauen Geschehnisse seien nun Teil laufender Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft.
Der Verkehrspolizist wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. "Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere verletzte Personen", so der Polizeisprecher weiter. Der Mercedes sei inzwischen ohne Fahrer in der nahen Hildegardstraße aufgefunden worden.
Sperrung hält an
Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort laufen noch. Währenddessen musste die Eisenbahnstraße zwischen Hermann-Liebmann-Straße und Hedwigstraße komplett gesperrt werden.
Von der Vollsperrung ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen: Tramlinie 1 fährt ab dem Goerdelerring mit Umleitung über Wilhelm-Liebknecht-Platz, Berliner Straße und Mockauer Straße. Schönefeld kann nicht bedient werden, stattdessen solle man die Buslinie 70 nutzen.
Linie 3 verkehrt zwischen Torgauer Platz und Hauptbahnhof in beiden Richtungen mit Umleitung über Wurzner Straße, Dresdner Straße, Kohlgartenstraße und Rosa-Luxemburg-Straße. Ähnlich wie Tram 8, die zwischen Torgauer Platz und Wintergartenstraße über Wurzner Straße, Kohlgartenstraße und Rosa-Luxemburg-Straße umgeleitet wird.
Erstmeldung 14.05 Uhr; aktualisiert 16.13 Uhr.
Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier