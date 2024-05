Leipziger Hauptbahnhof: Das ist über den Toten aus dem Container bekannt

Die Leiche war in einem Container nahe dem Leipziger Hauptbahnhof entdeckt worden. © EHL Media/Björn Stach

Einer Mitteilung nach handelt es sich bei dem grausigen Fund um den leblosen Körper eines 43-jährigen Deutschen, der keinen festen Wohnsitz hatte.

"Aufgrund bisheriger Erkenntnisse gehen die Staatsanwaltschaft Leipzig und die Polizeidirektion Leipzig von einem Gewaltverbrechen aus. Letzte Woche erfolgte durch Beamte des Fachkommissariats der Kriminalpolizei vor Ort umfangreiche Spurenarbeit", teilte Pressesprecherin Susanne Lübcke am Montag mit.

Der Tote war bereits am vergangenen Dienstag in einem Container an der Straße Sachsenseite östlich des Hauptbahnhofs gefunden worden.