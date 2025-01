Fall begeisterte das Netz: Leipziger Tiramisu-Diebin (31) am Flughafen geschnappt!

Die Überwachungskamera des "Dolce far Niente" zeichnete den Einbruch auf. © xcitepress

Die Aufregung war groß, als sich in Leipzig im Herbst des abgelaufenen Jahres die Kunde einer mysteriösen Diebin verbreitete, die es gezielt auf das Tiramisu des Schleußiger Restaurants "Dolce far Niente" abgesehen hatte.

Und nun der Durchbruch: Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am heutigen Freitag berichtete, steht eine 31-jährige Deutsche unter Tatverdacht: "Gegen die Frau wird in mehreren Fällen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt."

Wie genau die Frau in den Fokus der Ermittler gerückt ist, behielt die Behörde zunächst für sich. Da sie aber wohl auch für "ähnlich begangene Einbruchsdelikte" infrage kommt, ging die Staatsanwaltschaft schnell von Wiederholungsgefahr aus und beantragte bereits im November einen Haftbefehl.

Am 28. Dezember wurde die 31-Jährige dann am Flughafen Leipzig/Halle von der Bundespolizei aufgegriffen, als sie gerade die Grenzkontrolle in Richtung Hurghada (Ägypten) passieren wollte. Aus dem Urlaub wurde nichts, stattdessen wanderte sie in Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz.

Die Ermittlungen der Kripo laufen noch.