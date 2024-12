Gruppe um Zwei-Meter-Jugendlichen schlägt in Leipzig auf 17-Jährigen ein: Krankenhaus!

Leipzig - Ein Freitagnachmittag in einem Jugendclub im Leipziger Stadtteil Gohlis-Nord hat für einen 17-Jährigen im Krankenhaus geendet.

Ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger wurden am Freitag in einem Leipziger Jugendclub angegriffen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Teenager in einem Jugendzentrum an der Kleiststraße, als dort von 15.50 bis 16 Uhr eine Gruppe Unbekannter auftauchte.

Demnach schlugen die unbekannten Jugendlichen auf den 17-Jährigen ein.

"Einem weiteren 21-Jährigen wurde unter Schlägen ein Mobiltelefon und ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag geraubt", hieß es.

Der 17-Jährige habe in einer Klinik ambulant versorgt werden müssen.

In dem Fall ermittle nun die Kriminalpolizei und suche nach Zeugen.