29.07.2024 16:09 Hitler-Porträts und Krieg als "European Tour": Männer schocken mit Nazi-Shirts am Cossi

Zwei Männer sorgten am Sonntag mit Nazi-Shirts für Aufregung am Cospudener See im Süden Leipzigs.

Von Annika Rank

Markkleeberg - Zwei Männer sorgten am Sonntag mit Nazi-Shirts für Aufregung am Cospudener See im Süden Leipzigs. Die Polizei musste am Sonntag gegen 16 Uhr zum Cospudener See ausrücken. © privat Am Sonntagnachmittag hatten sich mehrere Cossi-Besucher aufgrund der verfassungsfeindlichen Shirts zweier Männer bei der Behörde gemeldet. Und die hatten es wirklich in sich: Wie TAG24 von Polizeisprecher Moritz Peters erfuhr, waren auf der Shirt-Vorderseite jeweils "Heil Hitler", ein Hakenkreuz sowie ein Hitler-Porträt abgebildet. Die Rückseite war im Stil von Band-Merch mit einer Reihe von "European Tour"-Daten bedruckt - jene Daten, an denen die Nazis während des Zweiten Weltkrieges in andere Länder einmarschiert waren. Leipzig Crime Erst Kritik, dann Brand-Anschlag: Besorgte Bürger streiten Attacke auf Leipziger Asylheim ab Die Polizei konnte den 19-Jährigen und den 37-Jährigen noch vor Ort stellen und ihre Nazi-Shirts beschlagnahmen. Gegen sie wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Unter dem X-Beitrag der Polizei zu dem Vorfall sammelten sich innerhalb kürzester Zeit kritische Stimmen, die Rede war unter anderem von angeblicher Unterdrückung der Meinungsfreiheit seitens der Behörde. "Wir dulden keine Form von Extremismus und werden konsequent dagegen vorgehen", konterte der Account der sächsischen Polizei. Und: "Das Auftreten des Tatverdächtigen hat mit Meinungsfreiheit wirklich 0 zu tun".

Titelfoto: privat