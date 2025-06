Im Treppenhaus war Schluss: Polizei schnappt Einbrecher auf frischer Tat

Leipzig - Er hatte es auf Handy und Schlüssel abgesehen, doch mit seiner Beute kam er nicht weit. In Altlindenau im Leipziger Westen hat die Polizei am Freitagmorgen einen Einbrecher auf frischer Tat gefasst.

Der Mann war gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. Noch im Treppenhaus wurde er jedoch von der Polizei gestoppt. (Symbolbild) © andreypopov/123RF

Der 28-jährige Libyer war gegen 5 Uhr in eine Wohnung an der Wielandstraße eingedrungen, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Anschließend habe er diese durchsucht und schließlich ein Smartphone sowie einen Schlüsselbund entwendet.

Zu seinem Verhängnis blieb die Tat jedoch nicht unbemerkt. Zeugen hatten den Einbruch bemerkt und sogleich die Polizei alarmiert. Diese eilte umgehend zum Ort des Geschehens, wo sie den Langfinger noch im Treppenhaus stellen konnten.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht.

Die Höhe des durch den Einbruch entstandenen Sachschadens konnte am Sonntag noch nicht beziffert werden.