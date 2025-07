In flagranti erwischt: Anwohner wird Kiosk-Einbrechern zum Verhängnis

Leipzig - Auf frischer Tat ertappt: Mehrere junge Männer haben sich in der Nacht auf Donnerstag im Leipziger Westen bei einem Einbruchsversuch erwischen lassen.

Alles in Kürze

Sieht nicht besonders einladend aus: In "Pepe's Eck 73" wollten in der Nacht mehrere Männer einbrechen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Einem aufmerksamen Anwohner ist es zu verdanken, dass die mutmaßlichen Einbrecher ihren Plan nicht in die Tat umsetzen konnten.

Aufgefallen waren ihm zunächst vier Personen, die sich gegen 0.50 Uhr in auffälliger Weise vor dem Kiosk "Pepe's Eck 73" am Straßenbahnhof Angerbrücke aufhielten und augenscheinlich in diesen einzudringen versuchten.

Er alarmierte daraufhin die Polizei, zivile Beamte des Reviers Leipzig-Südost konnten drei der vier Männer vor Ort stellen, so eine Sprecherin. Es handelte sich um zwei Deutsche (20, 26) sowie einen Syrer (24).

Alle drei seien erkennungsdienstlich behandelt worden, wobei der 26-Jährige den Angaben zufolge bereits polizeibekannt war. Im Anschluss an die Maßnahmen seien alle wieder auf freien Fuß gesetzt worden.