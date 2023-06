Leipzig: 18-Jährige auf dem Weg nach Hause verfolgt und geschlagen

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Großzschocher, in der Arthur-Nagel-Straße, wurde am heutigen Dienstag gegen 1 Uhr eine Frau (18) überfallen.

In der Arthur-Nagel-Straße in Leipzig wurde in der vergangenen Nacht eine junge Frau überfallen und geschlagen. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

In der vergangenen Nacht stieg die 18-Jährige an der Haltestelle "Adler" in die Straßenbahnlinie 3 ein und fuhr in Richtung Knautkleeberg.

Laut der Polizeidirektion Leipzig stiegen gleichzeitig zwei unbekannte Männer ein. Sie setzten sich in die Nähe der Frau.

An der Haltestelle "Arthur-Nagel-Straße" stieg sie aus, ebenso die beiden Männer. Zunächst folgte einer der beiden der 18-Jährigen mit etwas Abstand. Kurz darauf wurde sie auf ihrem Weg nach Hause von dem Mann körperlich angegriffen.

Der Unbekannte schlug sie und drückte sie gegen ein Auto. Glücklicherweise ließ der Angreifer von der Frau ab, als sie laut schrie. Der unbekannte Mann ergriff die Flucht. Die junge Frau wurde leicht verletzt und an dem Fahrzeug entstand Sachschaden.