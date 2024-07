05.07.2024 18:17 Männer bringen Müllsäcke aus Auto in Haus: Was Polizei findet, lässt sie staunen

Von Merle Aarents

Leipzig - Drogenfahnder haben am Donnerstag in Leipzig einen Erfolg verbuchen können – am Ende klickten bei zwei Männern die Handschellen. Zwei Männer wurden festgenommen, nachdem sie mit mehreren Kilogramm Drogen erwischt worden sind. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Offenbar war gegen die beiden schon im Vorfeld ermittelt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 22 und 31 Jahre alten Deutschen in diesem Rahmen Donnerstag gegen 12.25 Uhr dabei beobachtet, wie sie mehrere volle Müllsäcke aus einem Fahrzeug ausgeladen und in ein Haus gebracht haben sollen. Als sie mit ihrem Auto wegfuhren, gerieten sie daher in eine Kontrolle. In dem Wagen sowie in den Wohnungen der Verdächtigen fanden die Ermittler schließlich satte 50 Kilogramm Marihuana, mehr als 700 Gramm Crystal Meth, Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich und eine Schreckschusswaffe. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen, gegen den Jüngeren mittlerweile sogar Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine JVA gebracht. Die Behörden haben Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis in die Wege geleitet.

