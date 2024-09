Leipziger lernt Pärchen an See kennen - Hilfsbereitschaft wird ausgenutzt!

Leipzig - Dieser Fall macht traurig: Ein 62-Jähriger hat am See im Leipziger Ortsteil Schönefeld-Ost ein Pärchen kennengelernt und sich hilfsbereit gezeigt - aber das scheint ausgenutzt worden zu sein.

Ein Mann (62) lernte am Sonntag am Naturbad Nordost (Bagger) einen Mann und eine Frau kennen, ließ sie in seiner Garage schlafen und lieh ihnen sein Auto. (Archivbild) © Ralf Seegers

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Sonntag in dem Gewässer an der Theklaer Straße baden und dort von einem Mann und einer Frau gefragt worden, ob er eine Gelegenheit zum Übernachten hat.



So habe der 62-Jährige dem Duo dann erlaubt, in seiner Garage zu schlafen.

"Am Dienstagmittag überließ er den beiden zudem auf deren Bitten sein Fahrzeug VW Transporter, da sie angaben, sich duschen fahren zu wollen", hieß es weiter.

Doch die Unbekannten seien weggefahren - und nicht wie eigentlich verabredet zurückgekehrt.