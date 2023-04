Einbrüche, Diebstähle, Verfolgungsjagden: Polizei kommt Serientäter auf die Schliche

Einem 22-jährigen Serieneinbrecher wurde nun das Handwerk gelegt. (Symbolbild) © 123RF/udo72

So berichtete Polizeisprecherin Therese Leverenz in einer Pressemitteilung von dem Moment, als der junge Mann gefasst wurde: Nachdem er Anfang März in ein Restaurant eingebrochen war und dort einen Schlüsselbund entwendet hatte, machte er sich auf den Weg zu einem Wohnhaus in der Nähe.

Zeugen beobachteten ihn dabei, wie er sich dann auf die angrenzende Terrasse im ersten Obergeschoss begab und von dort aus die Balkontür aufhebeln wollte, um ins Treppenhaus eines Hotels zu gelangen. Die Polizei konnte ihn noch vor Ort auf frischer Tat ertappen und vorläufig festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person konnte der zuvor entwendete Schlüsselbund gefunden werden. Es erfolgte die Spurensicherung an den Tatorten und die vorläufige Festnahme des 22-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin den Erlass eines Haftbefehls gegen den 22-Jährigen und stützte sich dabei auf mehrere Straftaten im Zeitraum zwischen Januar und März 2023.

So besteht gegen den 22-Jährigen dringender Tatverdacht wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in drei Fällen sowie des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls in zwei Fällen.