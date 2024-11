Leipziger Stasi-Museum mit rechtsextremen Codes beschmiert

Leipzig - Am Montagmittag wurde die Polizei Leipzig zum Stasi-Museum in der "Runden Ecke" gerufen. Unbekannte hatten die Fassade mit schwarzen Schriftzügen beschmiert.

Die Unbekannten beschmierten das Stasi-Museum mit rechtsextremem Codes. © News5

Mit schwarzer Schrift und in einer Größe von 70 mal 40 Zentimetern sowie 5 Metern mal 40 Zentimetern hatten Unbekannte rechtsextreme Codes an die Fassade des Museums in der "Runden Ecke" geschmiert.

Während sich die Schriftzüge "ACAB" und "1312" als Akronym des Ausspruchs "All cops are bastards" gegen die Polizei richten, fanden sich auch klar rechtsextreme Zahlencodes an den Wänden.

So stehe "88" der "Konrad-Adenauer-Stiftung" zufolge für die beiden Anfangsbuchstaben des Hitlergruß. Die Zahlenkombination "14" verweise zudem auf das aus der USA stammende rassistische Glaubensbekenntnis "Fourteen Words".

"FCK AFA" oder ausgesprochen "Fuck Antifa", spricht gegen die "Antifaschistische Aktion".