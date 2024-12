Mitten in der Innenstadt: Räuber-Duo zwingt Teenager, Geld abzuheben

Leipzig - Großer Schreck für einen Jugendlichen in Leipzig : Der 16-Jährige wurde am späten Donnerstagabend von zwei Männern bedroht und gezwungen, sein Konto leerzuräumen.

An der Haltestelle Goerdelerring wurde der 16-Jährige von den Unbekannten angesprochen. (Archivbild) © EHL Media/Björn Stach

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, nahmen die Geschehnisse ab circa 21 Uhr erst an der Straßenbahn-Haltestelle Goerdelerring ihren Lauf.

Dort sei der Teenager von zwei Unbekannten angesprochen und mit Reizgas bedroht worden. "Sie forderten die Herausgabe von Wertsachen von dem Jugendlichen", so Freitag.

Er habe angegeben, nichts dabei zu haben. Die Täter ließen jedoch nicht von ihm ab, sondern zwangen ihn, am Sparkassen-Automaten in der Hainstraße Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages abzuheben.

Danach entfernte sich der Geschädigte Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz, die Räuber in andere Richtung.