Polizeieinsatz in der Innenstadt: Mann sorgt mit verfassungsfeindlichem Gruß für Aufregung

Leipzig - Ein 43-Jähriger löste am Sonntag einen Polizeieinsatz mitten in der Leipziger Innenstadt aus.

Der 43-Jährige sorgte für Aufregung in der Grimmaischen Straße. (Archivbild) © Ralf Seegers

Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag rückten die Beamten eigentlich wegen eines begangenen Hausfriedensbruchs des Mannes in die Grimmaische Straße an. Er hatte sich trotz Hausverbot in einem Geschäft aufgehalten.

Aber das reichte dem 43-Jährigen wohl nicht: Noch während der Maßnahme zeigte er plötzlich zweimal einen verfassungsfeindlichen Gruß.

Das konnten nicht nur die Beamten, sondern auch unbeteiligte Passanten beobachten.