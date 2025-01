18.01.2025 19:32 Pyro in Automat nahe Leipzig gesteckt - Polizei ermittelt wegen Sprengstoff-Explosion

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Grimma (Landkreis Leipzig) Pyro in einen Automaten gesteckt.

Von Dorothee Gomes

Grimma - Zigarettenschachteln liegen auf dem Boden verstreut, die Unterseite scheint herausgebrochen: Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Grimma (Landkreis Leipzig) Pyro in einen Automaten gesteckt. Dieser Zigarettenautomat in Grimma fiel am Wochenende Unbekannten zum Opfer. © Medienportal-Grimma Wie die Polizei Leipzig am Samstag mitteilte, wurde der Zigarettenautomat in der Mutzschener Straße im Ortsteil Grechwitz zwischen 2 und 2.23 Uhr von den Tätern beschädigt.

"Sie zündeten Pyrotechnik im Ausgabefach", hieß es zur Vorgehensweise. Die Maschine mit den Tabakwaren sei dadurch aufgegangen - wie hoch der Diebstahl- und der Sachschaden sind, sei aktuell aber noch unklar. In dem Fall ermittle die Polizei nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Titelfoto: Medienportal-Grimma