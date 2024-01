08.01.2024 13:14 4.666 Schüsse in Leipziger Straßenbahn – Großeinsatz am Hauptbahnhof!

Großeinsatz der Polizei am Leipziger Hauptbahnhof: In einer Straßenbahn sind am Montagmittag offenbar Schüsse gefallen.

Von Merle Aarents

Leipzig - Großeinsatz der Polizei am Leipziger Hauptbahnhof: In einer Straßenbahn sind am Montagmittag offenbar Schüsse gefallen. Ein Großaufgebot der Polizei war am Hauptbahnhof im Einsatz, nachdem dort Schüsse mindestens ein Schuss gefallen ist. © Silvio Bürger Wie Polizeisprecher Chris Graupner auf Anfrage von TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 12 Uhr in einer Tram der Linie 7 in Fahrtrichtung Sommerfeld. Demnach sei es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dann fiel plötzlich mindestens ein Schuss, mutmaßlich aus einer Gasdruck- oder einer Schreckschusswaffe. Eine Person sei dadurch leicht im Gesicht verletzt worden. Das Geschehene rief ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan, die zum Teil schwer bewaffnet den Bahnsteig sicherte. Zu den Hintergründen lagen am frühen Nachmittag noch keine Informationen vor. Teilweise waren die Beamten schwer bewaffnet. © Silvio Bürger Die Straßenbahnen der Linien 4, 7, 14 und 15, die normalerweise von Steig D fahren, fahren laut Leipziger Verkehrsbetrieben aktuell von Steig B, Linie 12 nur verkürzt bis und ab Hauptbahnhof Westseite.

Titelfoto: Silvio Bürger